Hamburg: Augenzeugen berichten von Amoklauf bei Zeugen Jehovas

Bei einem Amoklauf in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden mindestens acht Personen getötet.

Ereignet hat sich die Tat in einer Kirche der Zeugen Jehovas.

Bei einem Amoklauf am Donnerstagabend wurden in Hamburg mindestens acht Personen durch Schüsse getötet und weitere verletzt.

In einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind mindestens acht Menschen erschossen und weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Angriff habe sich am Donnerstagabend im Stadtteil Gross Borstel ereignet, teilte die Polizei mit. Beim Täter soll es sich nach «Spiegel»-Informationen um ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln.