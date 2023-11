Hamburg: Halloween-Krawallnacht in verschiedenen Stadtteilen

Bis zu 350 Jugendliche zündeten Feuerwerkskörper und randalierten in verschiedenen Stadtteilen.

In Hamburg ist es in der Halloween-Nacht zu Krawallen gekommen. Wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, kam es im Laufe des Abends im Hamburger Stadtgebiet vermehrt «zu Störungen durch Jugendgruppen». Die Gruppen von bis zu 350 Jugendlichen zündeten demnach vereinzelt Feuerwerkskörper, im Stadtteil Harburg bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Böllern. Die Polizei drängte die Menschen mit Wasserwerfern zurück.