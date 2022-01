Überraschung im DFB-Pokal : Hamburg ringt Erstligisten nieder – weil sich Kölner Penaltyschütze selbst anschiesst

Die Achtelfinals des deutschen Cup-Wettbewerbs haben bereits ihren ersten Höhepunkt: Der HSV schlägt Erstligist Köln im Penaltyschiessen. Der entscheidende Elfmeter wird noch für viel Diskussionsstoff sorgen.

Der Hamburger SV hat in einem wahren Pokal-Krimi einen Coup gefeiert und die Cup-Träume des 1. FC Köln jäh platzen lassen. Der HSV gewann am Dienstag bei den klassenhöheren Rheinländern mit 4:3 (1:1, 0:0, 0:0) im Elfmeterschiessen und schaffte den vierten Einzug ins Viertelfinale innerhalb von acht Jahren. Robert Glatzel (92.) hatte die Hanseaten schon in der Verlängerung in Führung gebracht, FC-Torjäger Anthony Modeste rettete die Gastgeber in praktisch letzter Sekunde per verwandeltem Foulelfmeter in die Entscheidung vom Punkt (120.). In diesem vergab der Bundesligist die Chance auf den ersten Einzug in die Runde der besten acht Clubs seit zwölf Jahren.