Bomben-Bauteile sichergestellt : Hamburger Ermittler sollen einen Terroranschlag verhindert haben

Die Hamburger Polizei berichtet, einen Terroranschlag vereitelt zu haben. Der Verdächtige sitzt bereits seit August in Untersuchungshaft.

Hamburgs Innensenator Andy Grote: «Es handelte sich um einen sehr, sehr ernsten Vorgang, den wir so in der Hansestadt noch nicht hatten.»

Was Ziel des Anschlags war, wissen die Ermittler nicht. Der Verdächtige schweigt in Untersuchungshaft.

Die Polizei in Hamburg hat womöglich einen islamistischen Anschlag verhindert. In einer Wohnung im Stadtteil Jenfeld seien im November «diverse Substanzen und Gegenstände» gefunden worden, die für die Herstellung von Schwarzpulver und zum Bau eines Sprengsatzes geeignet gewesen wären, erklärte die Polizei am Freitag. Damals hatten die Ermittler demnach bereits seit längerer Zeit einen Verdächtigen im Visier.