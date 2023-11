Hamburger Flughafen: Geiselnehmer könnte Sprengstoff dabei haben

Die Mutter des Mädchens, das am Hamburger Flughafen vom Vater als Geisel genommen wurde, möchte so schnell wie möglich zu ihrer Tochter. «Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind», sagte der Leiter des Kriseninterventionsteams des DRK Hamburg, Malte Stüben, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmittag. Die Mutter stehe in direktem Kontakt mit dem DRK und befinde sich auch am Airport.