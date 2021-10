Motorenwechsel – Lewis Hamilton wird beim GP von Istanbul strafversetzt

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird nach einem regelwidrigen Motorenwechsel beim Grossen Preis der Türkei strafversetzt. Der Mercedes-Pilot muss am Sonntag (14.00 Uhr) in Istanbul zehn Positionen weiter hinten starten. Wie die Rennkommissare am Freitag mitteilten, wurde an Hamiltons Auto der Verbrenner ausgetauscht. Nur drei sind in einer Saison erlaubt.