Rassismus-Debatte

Hamilton ruft zum Sturz von Denkmälern auf

Lewis Hamilton gibt neben der Strecke mächtig Gas. Der Formel-1-Star fordert Regierungen dazu auf, Statuen von umstrittenen Menschen zu entfernen.

Demonstranten rissen am Sonntag bei einer Kundgebung im englischen Bristol die Statue des ehemaligen Politikers Edward Colston, der einst am Sklavenhandel beteiligt war, vom Sockel.

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton ruft zum Sturz von Denkmälern auf. Der Weltmeister forderte von Regierungen in aller Welt, Statuen zu entfernen, die als rassistische Symbole begriffen werden können. Dazu postete der britische Rennfahrer bei Instagram ein Foto von einer Anti-Rassismus-Demonstration in Bristol, bei der die Statue eines englischen Politikers vom Sockel gestossen wurde, der einst am Sklavenhandel beteiligt war.

Der Mercedes-Pilot hatte sich zuletzt mit emotionalen Aufrufen in die Debatte nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeiaktion in den USA eingeschaltet. So hatte er das Schweigen in der Formel 1 zu den Anti-Rassismus-Protesten kritisiert und den Motorsport als «von Weissen dominiert» bezeichnet. Mehrere Formel-1-Kollegen und Teams solidarisierten sich daraufhin mit Hamilton und der «Black-Lives-Matter»-Bewegung.