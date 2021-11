Hamilton-Team ist sauer und legt Einspruch gegen Verstappen-Urteil ein

«Absolute Sauerei» : Hamilton-Team ist stocksauer und legt Einspruch gegen Verstappen-Urteil ein

Im Thriller von São Paulo hat ein wild entschlossener Lewis Hamilton im WM-Zweikampf mit Max Verstappen zurückgeschlagen und eine Titelentscheidung in Katar vereitelt. Mercedes ist dennoch mega sauer.

Hamilton schnappte sich Verstappen am Sonntag. SRF

Darum gehts Mercedes-Chef Toto Wolff ist immer noch sauer.

Nach dem Triumph von Hamilton tobt er und legt Einspruch gegen das Verstappen-Urteil ein.

Der WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton ist extrem spannend.

Lewis Hamiltons Mercedes-Team legt Protest gegen eine Entscheidung der Rennkommissare zugunsten von WM-Spitzenreiter Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Brasilien ein. Der Rennstall verlangte am Dienstag nachträglich eine Überprüfung des knallharten Zweikampfs zwischen Verstappen und Hamilton beim Grand Prix am Sonntag, als der Red-Bull-Pilot den Silberpfeil-Star neben die Strecke gedrängt hatte. Als Grund für den Einspruch nannte Mercedes das Auftauchen von neuem Beweismaterial, das den Rennkommissaren während des WM-Laufs nicht zur Verfügung gestanden habe.

Sollte Verstappen nachträglich noch bestraft werden, könnte er womöglich in der Rennwertung nach hinten rutschen und so weitere Punkte auf Hamilton verlieren. Beim Grossen Preis von Brasilien hatte Hamilton in Runde 48 aussen fast am Niederländer vorbeiziehen können, Verstappen liess ihm aber keinen Platz. Beide Piloten rasten über den Randstein hinaus. Die Rennkommissare notierten den Vorfall, sahen eine Untersuchung aber nicht als nötig an.

«Peinlich für die Rennleitung»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte dies kurz nach der Zieldurchfahrt hart kritisiert. Es sei eine «absolute Sauerei, keine Strafe zu bekommen für das Rausdrängen», schimpfte Wolff beim TV-Sender Sky. Der Niederländer fahre «mit dem Messer zwischen den Zähnen». Das Manöver als Rennvorfall abzutun und «unter den Teppich zu kehren, ist eigentlich peinlich für die Rennleitung», befand Wolff.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner meinte dagegen: «Die beiden kämpfen hart, es gibt keinen Kontakt zwischen den beiden. Ich habe kein Problem damit.» Hamilton war wenig später doch noch an Verstappen vorbeigezogen und hatte das Rennen gewonnen. In der Gesamtwertung verkürzte der Brite drei Rennen vor Schluss seinen Rückstand auf den WM-Führenden auf 14 Punkte.

Ob das Hamilton-Team mit dem Einspruch Erfolg haben wird? Fakt ist: In Interlagos hatte FIA-Rennleiter Michael Masi die Szene überhaupt nicht an die Rennkommissare weitergeleitet. Er meinte am Sonntagabend: «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sie Rennen fahren lassen wollen. Das haben wir hier angewandt. Beide Autos haben die Strecke verlassen, aber ihre Position nicht verloren.» Allerdings räumte er auch ein, keine Onboard-Video-Aufnahmen gesehen zu haben.

Genau diese Aufnahmen hat jedoch mittlerweile die Formel 1 selbst auf Twitter veröffentlicht. Spannend: In den Aufnahmen ist nicht zu sehen, dass Verstappen absichtlich nach rechts lenkt. Die Frage, ob Mercedes mit dem Einspruch Erfolg haben wird, ist daher durchaus angebracht.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!