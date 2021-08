Conference League: Hammarby-Fans verprügeln FCB-Fans

Duell in der Conference League : Hammarby-Fans verprügeln Basler, Polizei verhaftet 33 FCB-Fans

Der FC Basel steht nach einem richtigen Drama gegen Hammarby in der Gruppenphase der Conference League. Während sich die Spieler und der Staff freuten, kam es vor dem Stadion zu unschönen Szenen zwischen den Fans.

Der FC Basel musste gegen Hammarby ins Penaltyschiessen. Dort setzten sich die Basler knapp durch (4:3 im Elfmeterschiessen) und spielen nun in der Conference League. Doch die Partie, sie war umkämpft. Die Basler standen immer wieder kurz vor dem Aus, nur durch viel Moral konnten sie das Ausscheiden in der Qualifikation abwenden. Verständlich also, freuten sich die Basler nachher arg. Besonders auf Social Media. Der Club postete ein Jubelfoto mit den Worten: «Wir kommen!». Auf die Frage eines Twitter-Users, wie es David Degen gehe, antwortet Degen-Vertrauter Dani Büchi: «Jetzt gehts uns gut. Das war unglaublich wichtig.»