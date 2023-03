Basel: «Ich dachte, es ist ein Spiel, bis der Mann zu Boden fiel»

Am 26. Juni 2022 ging ein Mann vor dem Bahnhof SBB in Basel von hinten auf einen damals 63-Jährigen zu und prügelte mit einem Hammer auf ihn ein. Später stellte sich heraus, dass das Opfer François Villeroy de Galhau, Präsident der französischen Zentralbank und Vorsitzender der Bank für Internationalen Zahlungsaustausch (BIS), war.

Das Basler Strafgericht hat für den 40-jährigen Beschuldigten eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Ein Schuldspruch wegen der Attacke erging indes nicht. Er habe die versuchte vorsätzliche Tötung «schuldlos begangen», kam das Gericht zum Schluss. Beim Beschuldigten wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Er bleibt vorläufig aber in Sicherheitshaft.

Der Täter stritt im Verlaufe des Verfahrens seine Schuld stets ab und machte geltend, dass ein Dritter, der nie identifiziert werden konnte, die Attacke verübt habe. Die Zeugenaussagen wiesen aber übereinstimmend auf ihn als Täter hin. «Und zwar in einer Eindeutigkeit, wie sie in Straffällen selten ist», so das Gericht. Zwei Zeugen berichteten von einem Mann «der seine Rastas wie Bob Marley getragen hat», der die Hammer-Attacke verübt habe. Er sei einem Mann im Anzug hinterhergerannt, so ein Zeuge. «Ich dachte zuerst, es ist ein Spiel, bis der Mann zu Boden fiel.»