François Villeroy de Galhau in Basel mit Hammer attackiert

Am 26. Juni 2022 wurde François Villeroy de Galhau in Basel mit einem Hammer attackiert und verletzt.

Was geht in einem Menschen vor, der einem anderen auf offener Strasse mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen haben soll? Im Fall des 40-jährigen Schweizers, der sich am Mittwoch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten muss, ist das schwer zu beantworten. Ein kürzlich publiziertes Urteil des Bundesgerichts gewährt aber einen ersten Einblick in die Gedankenwelt des Beschuldigten.