Frauen-WM 2023: Hammer-Los oder Schoggi-Gruppe? Auf diese Gegner kann die Nati treffen

Wann findet die Auslosung statt?

Mitte Oktober setzte sich die Nati in einem dramatischen Playoff-Spiel gegen Wales in der Verlängerung durch. Seither ist klar: Die Schweiz reist an die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am Samstag um 8.30 Uhr (Schweizer Zeit) werden die acht Gruppen mit je vier Teams in Auckland ausgelost. 20 Minuten tickert die Sause live. Die neunte WM der Frauen findet erstmals mit 32 Teams statt. Die vergangene Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich war noch mit 24 Nationen bestritten worden.