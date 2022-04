Auf wen trifft die Schweiz in Katar? : Hammergruppe für die Nati möglich – das musst du zur WM-Auslosung wissen

Am Freitag steigt in Doha die Gruppenauslosung für die Fussball-WM in Katar. Alles was man dazu wissen muss, inklusive der möglichen Schweizer Vorrundengegner, kannst du hier nachlesen.

1 / 5 Am Freitag werden in Doha die Lose zu den WM-Vorrundengruppen gezogen. imago images/ULMER Pressebildagentur Nati-Coach Murat Yakin und seine Schützlinge sind dabei in Auslosungstopf 2 gesetzt. Andy Mueller/freshfocus Anpfiff zum Eröffnungsspiel in Katar ist am 21. November. freshfocus

Darum gehts Schon am Freitag werden in Katar die Vorrundengruppen für die WM ausgelost.

Wir fassen die wichtigsten Punkte der Auslosung zusammen.

Die Schweiz wird in Topf 2 gezogen und könnte gegen zahlreiche starke Gegner gelost werden.

Wann findet die Auslosung statt?

An diesem Freitag werden im Doha Exhibition and Convention Center in Katar die acht Vorrundengruppen für die WM 2022 ausgelost. Die Zeremonie in Doha beginnt um 18 Uhr, bei 20 Minuten gibts das Ganze live.

Ist eine Hammergruppe möglich?

Das Auslosungsprozedere ist relativ unkompliziert. Es werden acht Vorrundengruppen mit je vier Teams ausgelost. Vor der Auslosung werden dazu alle Mannschaften in vier Lostöpfe eingeteilt, die sich anhand des aktuellen Standes der (am 31. März aktualisierten) Fifa-Rangliste bilden.

Katar geniesst dabei als Gastgeber das Privileg, in Topf 1 gesetzt zu sein. Dahinter folgen die sieben stärksten Teams der Weltrangliste: Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal. Die Auslosung startet mit der Ziehung der Mannschaften aus Topf 1, bevor die Töpfe 2, 3 und 4 folgen. Heisst: Die Schweizer Nati kann durchaus in eine absolute Hammergruppe gelost werden. Zum Beispiel mit Brasilien, Senegal und Wales/Schottland/Ukraine. Interessant: Mit Deutschland kann die Schweiz nicht in eine Gruppe kommen, die Mannschaft von Hansi Flick befindet sich wie das Team von Murat Yakin in Topf 2.

1 / 30 Hallo WM in Katar?! 32 Mannschaften sind an der Weltmeisterschaft dabei. Wir zeigen euch alle Teams die sich bislang qualifiziert haben. Daniela Frutiger/freshfocus Der amtierende Weltmeister Frankreich. imago/E-PRESS PHOTO.com Portugal imago images/GlobalImagens

Sind schon alle Teilnehmer fix?

Zum Zeitpunkt der Auslosung werden bloss 29 der 32 WM-Teilnehmer feststehen. Zwei Teilnehmer werden über interkontinentale Playoffs ausgespielt. Dabei trifft ein Vertreter Asiens (Vereinigte Arabische Emirate oder Australien) auf das fünftplatzierte Team der Südamerika-Qualifikation (Peru) sowie eine Mannschaft aus Ozeanien (Neuseeland) auf einen Vertreter aus Nord- und Zentralamerika/Karibik (Costa Rica). In Europa wird noch ein Platz im Playoff-Duell zwischen Wales und dem Sieger der Partie aus Schottland gegen die Ukraine ermittelt.

Zu beachten gilt es zudem, dass in der Gruppenphase eine Mannschaft nicht auf ein Team aus dem gleichen Kontinentalverband treffen kann. Ausgenommen davon ist die Uefa, die 13 der 32 WM-Teilnehmer stellt. In fünf der acht Gruppen werden daher jeweils zwei europäische Länder dabei sein.

Wird die Schweizer Nati direkt wissen, wo sie ihre Gruppenspiele bestreitet?

Mit der Auslosung steht fest, an welchem Tag auf welchen Gegner die Auswahl von Murat Yakin trifft. Der endgültige Spielplan mit Uhrzeiten und Spielorten soll voraussichtlich jedoch erst am Samstag bekanntgegeben werden. Damit hält sich die Fifa die Option offen, die Partien unter anderem nach der Relevanz für TV-Märkte zeitlich aufzuteilen. Der Weltverband argumentiert unter anderem, dass diese Flexibilität möglich sei, da die maximale Distanz zwischen zwei Stadien 56 Kilometer beträgt. Konkret heisst dies, dass potenzielle Kracher-Partien wie z.B. Brasilien gegen Deutschland wohl eher in einem grösseren Stadion zur TV-Primetime angesetzt werden als unspektakuläre Affichen.

Wann startet die WM?

Dass die WM im Wüstenstaat im Winter stattfinden wird, ist längst bekannt. Das Eröffnungsspiel mit Beteiligung von Gastgeber Katar steigt am 21. November und wird dabei tatsächlich an einem Montag um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die Bühne gehen.

Die Fussball-Fans kommen während der WM in Katar in den Genuss von jeweils vier Partien pro Tag, die in der Vorrunde durchgeführt werden. In den ersten beiden Runden wird dabei um jeweils 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr (MEZ) angepfiffen werden.

Wer wird die Gruppen auslosen?

Das werden illustre Namen sein. Neben Lothar Matthäus werden auch Cafú (Brasilien), Adel Ahmed Malallah (Katar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinovic (Serbien/Mexiko), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algerien) und Tim Cahill (Australien) die Kugeln mit den Nationen ziehen. Durch die Auslosung führen Carli Lloyd, Jermaine Jenas und Samantha Johnson.

Wollen die Fans überhaupt eine WM in Katar?

Obwohl am Austragungsort Katar u.a. wegen der Missachtung von Menschenrechten im Wüstenstaat immer wieder Kritik aufflammt, scheint bei vielen Fussball-Fans die Vorfreude auf das Turnier gross zu sein. Wie die Fifa offiziell kommunizierte, seien in einer ersten Phase bereits mehr als 800’000 Tickets für die WM verkauft worden und dies, obwohl zu jenem Zeitpunkt weder Teilnehmerfeld noch die Vorrundengruppen bekannt waren. Gekickt wird mit dem Spielball «Al-Rihla».

Und ist sonst noch was besonders?

Nach nur 28 Tagen wird der neue Weltmeister gekrönt – das Turnier dauert damit vier Tage weniger als noch die WM 2018 in Russland. Ein Team aus den Gruppen A und B hat damit auf dem möglichen Weg in den Final drei Tage mehr frei als Mannschaften aus den Gruppen G und H, die erst am 24. November ins Turnier einsteigen. Für diese Teams stünden so maximal sieben Spiele an 25 Tagen an, sie hätten aber auch mehr Zeit zur Vorbereitung auf das Turnier.

Auslosungstopf 1 Katar

Brasilien

Belgien

Frankreich

England

Argentinien

Spanien

Portugal

Auslosungstopf 2 Mexiko

Niederlande

Dänemark

Deutschland

Uruguay

Schweiz

USA

Kroatien

Auslosungstopf 3 Senegal

Iran

Japan

Marokko

Serbien

Polen

Südkorea

Tunesien

Auslosungstopf 4 Kamerun

Kanada

Ecuador

Saudiarabien

Ghana

Wales, Schottland oder Ukraine

Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru

Neuseeland oder Costa Rica