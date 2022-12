Appenzeller Hampi begeistert in Sennentracht Touristen und Einheimische in Katar

Hampi Müller (68) reiste für das Spiel der Schweizer Nati gegen Kamerun von Herisau AR nach Katar. Der 68-Jährige erscheint in der Appenzeller Sennentracht und mit zwei Kuhglocken in der Hand in Katar. Nach einem kurzen Aufenthalt in Dubai flog Müller für das Spiel gegen Serbien erneut nach Katar. Besucherinnen und Besucher sind von dem Appenzeller begeistert und feiern mit ihm.