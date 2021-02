Alfredo Quintana vom FC Porto : Handball-Goalie von Portugal-Nati stirbt nach Herzinfarkt

Portugals Nati-Goalie Alfredo Quintana (32) ist an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Im Januar stand er an der Handball-WM noch gegen die Schweiz auf dem Feld.

Portugals Handball-Nationaltorwart Alfredo Quintana ist an den Folgen seines Herzinfarkts im Alter von 32 Jahren gestorben. Das teilte sein Club FC Porto am Freitag per Twitter mit. «Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben», hiess es in dem Tweet, in dem der gebürtige Kubaner in Anlehnung an den Spitznamen des Vereins als «wahrer Drache» bezeichnet wurde. Die kurze Botschaft endete mit den Worten: «Mögest du in Frieden ruhen.»