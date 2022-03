Traum geplatzt : Handball-Nati verpasst WM nach Playoff-Pleite gegen Portugal

Die Handball-WM wird ohne die Schweiz stattfinden. Die Nati verlor in der 1. Playoff-Runde gegen Portugal am Sonntag auch das Rückspiel.

Zuvor verloren die Schweizer bereits das Hinspiel in Portugal deutlich.

Am Sonntag setzte es im Rückspiel in Winterthur eine 28:33-Niederlage ab.

Dies, weil die Nati im Quali-Playoff bereits vorzeitig an Portugal scheiterte.

Aus der Traum für die Schweizer Handballer. Die Mannschaft von Coach Michael Suter verpasste es am Sonntag, beim Rückspiel gegen Portugal im WM-Playoff die Hypothek von der 26:33-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen und verliert gegen die Iberer auch die zweite Partie in Winterthur.

Zwar startete die Nati stark ins kapitale Spiel und lag in der ersten Hälfte zwischenzeitlich sogar mit 11:9 in Führung, allerdings schaffte sie es nicht, den Portugiesen über die ganze Spieldauer Paroli zu bieten. Schon zur Pause führten die Gäste mit 17:14, am Ende bezwingen sie die Schweiz mit 33:28.