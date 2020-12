Am 4. Januar startet in der Schweiz die flächendeckenden Corona-Impfungen. Ein Lichtblick auch für die Sportvereine in der Schweiz, die noch immer vor leeren Rängen spielen müssen. Giorgio Behr, Unternehmer und Präsident der Kadetten Schaffhausen, hat sich in einem Interview mit «CH-Media» über die Zukunft in den Stadien geäussert.