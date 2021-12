Karriere-Ausklang bei Kriens – Handball-Star Andy Schmid kehrt zurück in die Schweiz

Zuletzt spielte Schmid bei den Rhein-Neckar Löwen in Deutschland.

Andy Schmid kehrt zurück in die Zentralschweiz.

Bei Kriens-Luzern will Schmid seine Karriere ausklingen lassen.

Ab nächster Saison läuft der 38-Jährige wieder in seiner Zentralschweizer Heimat auf.

Die Schweizer Handballfans können sich freuen: Ab nächster Saison läuft Superstar Andy Schmid wieder in der heimischen Liga auf. Der Zentralschweizer kehrt aus der Bundesliga zurück und unterschreibt einen Vertrag bei Kriens-Luzern. «Mit dem Wechsel nach Luzern schliesst sich der Kreis. Ich freue mich enorm, zusammen mit meiner Familie in die Innerschweiz zurückzukehren», freut sich der 38-jährige Spielmacher in einer Medienmitteilung.