Drohende Umweltkatastrophe: Handelsschiff mit 750 Tonnen Treibstoff an Bord sinkt im Mittelmeer

Das Handelsschiff geriet unter schlechten Wetterbedingungen in eine Notlage und ist gesunken. (Symbolbild)

An Bord befinden sich etwa 750 Tonnen Treibstoff.

Ein mit Treibstoff beladenes Handelsschiff ist am Freitag vor der Küste von Gabes in Tunesien gesunken, wie «Reuters» berichtet. Das Schiff Xelo befand sich auf dem Weg von Äquatorialguinea nach Malta. Es hatte 750 Tonnen Treibstoff an Bord und setzte rund zehn Kilometer vor Gabes einen Notruf ab, auf den die tunesische Marine reagierte. Alle sieben Besatzungsmitglieder konnten gemäss «Reuters» von der tunesischen Marine gerettet werden.