Unbewilligte Corona-Demo in Bern : Handgemenge, Beschimpfungen – Polizei nimmt 5 Personen fest

In der Berner Innenstadt protestierten mehrere Hundert Personen gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Dabei kam es zu einem Handgemenge, die Polizei musste gar Pfefferspray einsetzen.

Eine weitere Kundgebungsteilnehmerin hielt die Polizei an, nachdem die Frau einen Polizisten beschimpft hatte. Am Casinoplatz kam es zu einem kurzzeitigen Pfeffersprayeinsatz, als mehrere Personen versuchten, eine Polizeisperre zu durchbrechen.

