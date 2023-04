Begrüssungen: Handschlag, Umarmung oder Küsschen – das sagt dein Begrüssungsritual über dich aus

Verbale Begrüssungen

Handschlag

«Personen, die zur Begrüssung die Hand ausstrecken, halten gerne an Traditionen fest. Sie sind in der Tendenz strukturiert und sicherheitsbedürftig», sagt Rieben. Handschläge – am Anfang und am Schluss einer Begegnung – seien Rituale, und diese wiederum gäben Sicherheit. In unseren Breitengraden zeugt der Handschlag gemäss Menzi zudem von Respekt und Anstand: «Personen, die zur Begrüssung die Hand ausstrecken, sind mit diesen Werten gross geworden. Sie sind ihnen extrem wichtig. Indem sie dem Gegenüber die Hand geben, wollen sie ihm – bewusst oder unbewusst – zeigen, dass sie die Person respektieren und wertschätzen.»