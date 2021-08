Österreich: Handschuhe sollen den Tankstellen-Räuber von Hard überführen

Hard (A) : Handschuhe sollen diesen Tankstellen-Räuber überführen

Im vorarlbergischen Hard (A), unmittelbar an der Schweizer Grenze, hat ein Mann am Mittwoch eine Tankstelle überfallen. Nun wird nach dem Täter mit Bildern, unter anderem von Handschuhen, gefahndet.

Am frühen Mittwochmorgen um 04.23 Uhr betrat ein vermummter Mann den durchgehend geöffneten Shop einer Tankstelle in Hard (A) an der Rheinstrasse. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die 20-jährige Angestellte sowie ein männlicher Kunde, der am Bezahlen war, in der Tankstelle auf. Der Täter hatte beim Betreten des Shops die eine Hand in der Jackentasche, in der anderen Hand hielt er einen Zettel. Er ging schnellen Schrittes auf den Verkaufstresen zu und drängte den dort stehenden Kunden vom Kassaschalter weg.