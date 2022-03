Handschuh-Trend 2022 - Jetzt werden die Hände bedeckt

Handschuhe sind der Inbegriff von altem Hollywood-Glamour. Ikonisch ist zum Beispiel das Outfit von Audrey Hepburn als Holly Golightly in «Breakfast at Tiffany’s».

Handschuhe auf Tiktok beliebt

Beliebt bei Stars

Auftritt auf dem Catwalk

Stück aus den 50ern

Die Handschuhe sind schon seit Hunderten von Jahren ein Teil in der Garderobe, waren zuletzt aber so richtig in den 50ern in Mode. Für kurze Zeit sah man sie auch 2020 hie und da in der Öffentlichkeit, allerdings eher in der Form von Latex- statt eleganter Opern-Handschuhe.