HANDEL VON ANABOLIKA: Handwerker handelte fünf Jahre lang mit Anabolika und Dopingmitteln 

Die Substanzen wurden vor allem an Fitnessbegeisterte verkauft und aus dem Ausland in die Schweiz importiert. (Symbolbild)

Der Mann handelte mit Dopingmitteln in der Region Zofingen, besonders in seiner Nachbarschaft. (Symbolbild)

Die Substanzen wurden meist aus dem Ausland, etwa aus China, in die Schweiz importiert.

Ein selbstständiger Handwerker musste sich vor dem Bezirksgericht Zofingen verantworten, weil er fünf Jahre lang mit illegalen Substanzen wie Anabolika, Wachstumshormonen und Antiöstrogenen handelte. Er importierte diese Substanzen aus dem Ausland und verkaufte sie meistens an Personen aus der regionalen Fitnessszene.

Im Angebot hatte der Handwerker auch Insulin, aber wie auch bei den anderen Stoffen machte er mit dem Verkauf des Insulins nur wenig Gewinn. Potenzsteigernde Mittel gab er gar ohne Gewinn an seine Kunden weiter. Die Behörden haben zehn konkrete Vorfälle gesammelt und einzeln aufgelistet. So hätten etwa mehrere Käufer Heil- und Betäubungsmittel gleich päckchenweise beim Handwerker bezogen.

Der Import aus China und die Indoor-Hanfanlage

Der illegale Handel des Handwerkers war aber nicht ohne Risiko: Als er 2020 versuchte, 510 Ampullen mit Wachstumshormonen aus China in die Schweiz zu importieren, wurde das Paket beim Zoll in Basel blockiert. Trotzdem gelang es dem Mann, weitere 535 Ampullen des Hormons an unbekannte Personen zu verkaufen und damit einen Gewinn von 3000 Franken zu erzielen.