Aufruf - Handwerker könnten bald Bachelor-Abschluss geschenkt bekommen

Gibts nach der Bäckerlehre einen Bachelor-Abschluss dazu? In der Schweiz unmöglich, im Ausland bereits die Regel. So dürfen sich in in Deutschland seit Anfang 2020 auch Personen ohne Hochschulabschluss «Bachelor Professional» oder «Master Professional» nennen, um damit auf dem globalisierten Arbeitsmarkt besser Chancen haben. Und auch in Italien dürfen sich Bäckerinnen und Bäcker oder Handwerkerinnen und Handwerker mit dem Bachelor-Titel schmücken.