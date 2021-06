Reinigungsfirma machte auf Maler - Handwerker pfuschen – «Als ich mich beschwerte, bedrohten sie mich»

Darauf musst du achten, wenn du deutsche Handwerker engagierst

In der Schweiz ist die Ausführung von Malerarbeiten nicht zulassungspflichtig – anders als in Deutschland. Das heisst: «Eine in Deutschland mit ‹Allgemeine Gebäudereinigung› angemeldete Firma darf in der Schweiz auch Malerarbeiten vollumfänglich ausführen», so Lothar Hempel von der Handwerkskammer Konstanz. Er empfiehlt, immer eine schriftliche Offerte einzuholen. «Zudem sollte man darauf achten, nach Möglichkeit einen Betrieb mit Meisterbrief zu beauftragen.» Generell sagt zudem Patrick Caprez von der Schaffhauser Polizei: «Meistens lohnt sich eine kurze Internetrecherche zur Firma, ob diese schon negativ aufgefallen ist.»