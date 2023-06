Zürich: Ekel-Alarm auf Google-Baustelle – Handwerker sind hässig

Die Hygiene in den Sanitäreinrichtungen sei ungenügend, so der Vorwurf.

Das ist passiert

Ekel-Alarm auf der Google-Baustelle an der Müllerstrasse 16/20 in Zürich: Laut Mitarbeitenden vor Ort sind die hygienischen Zustände auf den zur Verfügung gestellten Toi-Tois «mehr als gruusig»: «Rund 50 Bauarbeiter und Handwerker müssen sich die mobilen Toiletten teilen, die nur einmal pro Woche gereinigt werden», sagt ein Mitarbeitender. Die WCs seien andauernd verschmutzt und bis oben gefüllt, Toilettenpapier gebe es keines. «Es ist so gruusig, dass die meisten von uns in die Coop-WCs beim Stauffacher gehen, oder in einem nahe gelegenen Restaurant etwas zu trinken kaufen, um dort auf die Toilette gehen zu können.»