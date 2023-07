Handy soll im Zug explodiert sein

Am Samstagmorgen soll im Kanton Schwyz in einem Zug ein Handy explodiert sein.

Laut der «Luzerner Zeitung» soll am Samstagmorgen auf der Strecke Zürich-Mailand in einem Zug ein Handy explodiert sein. Es rauchte im Wagen. In Steinen SZ hielt der Zug an und die Feuerwehr kam zum Einsatz. «Es war richtig unheimlich, weil das Handy auf einmal so stark begonnen hat zu rauchen», sagt ein Leserreporter gegenüber «Blick», der den Knall im eigenen Abteil erlebt haben will.