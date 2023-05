16-Jährige stirbt, nach dem ihr Handy in die Badewanne fällt

Die 16-jährige Mariantonietta C. nahm am Dienstag ein Bad. Währenddessen telefonierte sie mit ihrer Freundin und lud gleichzeitig das Handy auf.

Im süditalienischen Montefalcione in der Provinz Avellino ereignete sich am vergangenen Dienstag eine Tragödie. Maria Antonietta Cutillo, von Freunden nur Mariantonietta genannt, starb, nachdem ihr das Handy während eines Bads in die Wanne gefallen war, das berichtet die italienische Zeitung «Corriere della Sera». Die 16-Jährige videotelefonierte mit ihrer Freundin, während sie gleichzeitig das Handy auflud. Genau das sollte ihr kurz darauf zum Verhängnis werden, denn das Gerät stand durch den Ladevorgang unter Strom. In Kombination mit dem Badewannenwasser führte das zum Kurzschluss – und damit zum Tod der jungen Frau.