Südkorea – Ist ein ein Sexualstraftäter in der Nähe, schlägt das Handy Alarm

Wer sein Smartphone schüttelt, erfährt, ob ein Straftäter in der Nähe ist. Laut Justizbehörden soll dieses Szenario in Südkorea schon bald zur Realität werden.

Darum gehts Südkorea will Sexualstraftäter mit Fussfesseln intensiver überwachen.

Eine neue App zeigt künftig an, ob eine solche Person in der Nähe ist.

Nach einem Testlauf soll das System bis Ende Jahr ausgebaut werden.

In Südkorea lancieren die Justizbehörden am Mittwoch eine neue App. Damit ist es möglich, Sexualstrafäter auszumachen. Hat man die App installiert, müssen Nutzerinnen und Nutzer ihr Handy mindestens drei Mal schütteln, damit das Programm aktiv wird. So finden sie heraus, ob sich ein registrierter Sexualstraftäter in der Nähe befindet. Damit das System funktioniert, muss der Sexualstraftäter eine elektronische Fussfessel tragen.

Die App überträgt bei der Abfrage den GPS-Standort des Handys an das elektronische Überwachungssystem des Justizministeriums. Das Kontrollzentrum des Ministeriums für Standortverfolgung überprüft dann, ob sich ein registrierter Sexualstraftäter in einem Radius von 20 Metern der Person aufhält, erklärte die Justizbehörde gegenüber der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Wenn ein Sexualstraftäter so geortet wird, wird er angerufen. Falls erforderlich, werden zudem Bewährungshelfer zum Ort geschickt.

4800 Fussfesseln im Einsatz

Das neue System wurde in Zusammenarbeit mit der Regierung der Provinz Gyeonggi entwickelt. Der Test in 15 Städten und Landkreisen rund um Seoul startet am Mittwoch. Am Montag testete der Justizminister Park Beom-kye zudem ein weiteres System, indem er selbst eine elektronische Fussfessel anzog, sich dann in eine virtuelle No-Go-Zone begab, um so einen Alarm auszulösen, schreibt die Nachrichtenagentur. Das Programm bezeichnete der Minister aufgrund der hohen Rückfallquote bei Sexualstraftätern als «sinnvoll». Weiter soll das Programm bis Ende Jahr auf weitere Teile des Landes ausgeweitet werde.

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung tragen derzeit etwa rund 4800 Sexualstraftäter solche GPS-Fussfesseln, wie die Zeitung «AJU Business Daily» berichtet. In den letzten fünf Jahren haben 303 Personen Sexualverbrechen begangen, während sie die Fussfessel trugen. In Südkorea kamen die elektronischen Fesseln erstmals im Jahr 2008 zum Einsatz. Die Geräte nutzen das 3G- und 4G-Mobilfunknetz, um ihren Standort zu kommunizieren.

