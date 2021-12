Baden-Württemberg : Handy und Portemonnaie gestohlen –Polizei überführt Pferd als Täter

Als eine Frau nach dem Besuch in einem Reitstall Wertsachen vermisste, alarmierte sie die Polizei. Diese konnte den Täter rasch ausfindig machen – und erlebte dabei eine Überraschung.

Die Ermittlungen zu einem mutmasslichen Diebstahl in einem Stall in Pfinztal in Baden-Württemberg haben laut Polizei eine überraschende Wendung genommen. Wie die Beamten am Mittwoch in Karlsruhe mitteilten, wurde bei entsprechenden Nachforschungen schliesslich ein Pferd als Übeltäter identifiziert. Es hatte die vermissten Wertgegenstände «entwendet».