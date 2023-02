Deutschland: Handy von vermisster Alexandra R. in Italien gefunden

Mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung hat sich eine neue Spur ergeben. Wie ein Sprecher am 3. Februar mitteilte, sei ein schwarzes Auto der Marke Range Rover in den Fokus der Ermittlungen gerückt.

Seit fast zwei Monaten fehlt von Alexandra R. jede Spur. Die 39-Jährige soll bei einer Postbank-Filiale als Leiterin tätig sein. Sie wohnt in der deutschen Stadt Nürnberg. Bei ihrem Verschwinden am 9. Dezember hinterliess die Frau, die im achten Monat schwanger ist, Bargeld, Ausweis und Mutterpass an ihrem Wohnort. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus. Wie die «Bild» berichtet, hat die Sonderkommission inzwischen zwei Tatverdächtige im Visier. «Es besteht Tatverdacht, aber kein dringender», so ein Polizeisprecher zur deutschen Zeitung. Einer der Verdächtigen soll ihr Ex-Freund sein.