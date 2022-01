Illegale Aktion – Handyaufnahmen zeigen, wie US-Lehrerin Schüler impft

Eine Lehrerin in den USA steckt in juristischen Schwierigkeiten, nachdem sie einem 17-jährigen Schüler unerlaubterweise eine Corona-Impfung verabreichte.

Lauren Parker Russo (54) ist Lehrerin in einer Schule im US-Bundesstaat New York. Eine medizinische Lizenz besitzt sie nicht. Dennoch schritt sie vor kurzem zur Tat und impfte einen ihrer Schüler gegen das Coronavirus. Und nicht nur das: Sie soll für ihre «Tat» den Impfstoff von Johnson & Johnson verwendet haben, dieser ist in den USA für Personen unter 18 aber nicht empfohlen. Videoaufnahmen von der Aktion gelangten an die Öffentlichkeit. Für ihre Tat muss sich Russo nun vor Gericht verantworten.