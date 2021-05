2500 Projekte : Handynetz am Anschlag – und 5G-Ausbau blockiert

Eine neue Sotomo-Studie zeigt die Beanspruchung des Mobilfunknetzes auf. Die Anbieter befürchten einen Kollaps.

Wie die « Sonntagszeitung » schreibt, besitzen 90 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz ein Smartphone. Zurzeit verdopple sich das nachgefragte Datenvolumen alle zwei Jahre, was die Anbieter zur Leistungssteigerung dränge.

Datennutzung auf dem Land am grössten

Die Nutzung pro Kopf sei heute auf dem Land am grössten. Die mobilen Daten sind in Regionen, in denen das schnelle Internet per Kabel weniger verbreitet ist, besonders wichtig. «Sie sind entscheidend dafür, dass die Regionen nicht abgehängt werden», so Hermann. Das 4G-Netz werde dadurch stark gefordert. Es stammte jedoch aus einer Zeit, als das benötigte Datenvolumen noch markant geringer war.