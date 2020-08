Nummer versteigert

Handynummer mit 88888 am Schluss ist einem Bieter 294’000 Franken wert

Bei einer chinesischen Onlineauktion hat am Sonntag ein Bieter das grosse Portemonnaie gezückt. Er ersteigert eine Handynummer mit 88888 am Schluss für knapp 300’000 Franken. Insgesamt wurden mehr als 5000 Gebote abgegeben.

«Ba» – so spricht man auf Mandarin die Zahl Acht aus. Das tönt dann ein wenig wie «Fa», was Wohlstand oder auch Reichtum bedeutet. Kein Wunder also, dass die Zahl Acht in China besonders beliebt ist. So wurden etwa die Zivilstandesämter am 8.8.2008 regelrecht überrannt. Allein in Peking heirateten 11’000 Paare an diesem speziellen Datum, wie die «New York Times» schreibt. Der Aberglaube ist auch in Casinos präsent: Die Preise für Zimmer in den Casinos in Macau enden deshalb häufig auf die Zahl 8, wie eine Studie von 2018 aufzeigte.