Stars machen Social-Media-Pause«Handys haben in unserem Schlafzimmer nichts mehr zu suchen»

Anja Zeidler verbrachte noch vor der Geburt ihrer Tochter um einiges mehr Zeit am Smartphone. «Bis zu acht Stunden am Tag oder noch mehr», sagt sie. Und führt aus: Sie sei dann keineswegs nur Followerin, die durch die Profile anderer scrolle. «Bilder bearbeiten, Videos filmen und schneiden, Caption schreiben – das frisst enorm viel Zeit.»

Anja Zeidler: «Wir schlafen alle viel besser»

Vor sechs Wochen haben Anja Zeidler (27) und ihr Freund Milan Anicic (24) eine neue Regel zu Hause eingeführt: Sie lassen ihre Smartphones beim Zubettgehen draussen und zusätzlich im Flugmodus. «Das Handy hat in unserem Schlafzimmer nichts mehr zu suchen», sagt die Luzerner Selflove-Influencerin. Ihr Fazit: «Alle, inklusive unserer Tochter Jela, schlafen um einiges besser.» Ihre Erfahrung teilte sie in einem Insta-Post mit ihren 282’000 Followern. Und rief explizit zum Nachahmen auf: «Lasst euch von dieser Regel gerne ‹be-influencen›.»

Loco Escrito: «Erste und letzte Stunde ist handyfrei»

Und etwas, das wohl nicht das letzte Mal bleibt: «Ich habs so genossen!», schwärmt er. Am Ende habe er sich nicht nur von Instagram getrennt, sondern auch seinen grundsätzlichen Smartphone-Konsum um mehr als die Hälfte reduziert. Locos Fazit: «Nach wenigen Tagen habe ich den Tag viel bewusster erlebt.»

Sara Leutenegger: «Habe Insta-App für eine Woche entfernt»

Vermisst habe sie während ihres Breaks «gar nichts», wie Sara sagt. «Ich hatte nach der Geburt so viel anderes im Kopf.» Und sie hat eines gelernt: Dass es gar nicht so tragisch sei, wenn mal eine Story erst am Nachmittag statt am Morgen früh online gehe. «Ich will mich künftig nicht mehr stressen lassen und posten, wenn ich Zeit habe.»