Monthey VS : Handys im Wert von 170’000 Franken gestohlen – Polizei fasst Einbrecher

Zwischen April und Mai 2019 verübten mehrere Personen zwei Einbruchdiebstähle in ein Geschäft in Monthey VS. Nun hat die Polizei zwei Täter verhaftet.

In der Nacht auf den 20. April 2019 kam es im Swisscom Shop im Einkaufszentrum Manor in Monthey zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter entwendeten eine grosse Anzahl von Mobiltelefonen. Anschliessend verliessen sie das Gelände in einem Fahrzeug und setzten es unweit der französischen Grenze in Morgins in Brand.