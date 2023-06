Tagelswangen ZH: Hanf-Indoor Anlage aufgeflogen

Auch eine unterirdische Hanfanlage in einem Güllenloch schreckt die Polizei nicht ab. Am 25. Mai hat die Kantonspolizei eine Hanf-Indoor-Anlage auf einem Bauernhof in Tagelswangen in der Gemeinde Lindau ausgehoben. Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde diese in einer Jauchegrube betrieben. Der Betreiber habe rund 300 illegale Hanfpflanzen dort aufgezogen.