Diebstahl eskaliert in Niedermuhlern BE : Hanfbauer fesselt Dieb und schiesst auf Komplize – vier Jahre Gefängnis

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wollten Diebe den Drogenhanf eines Berner Landwirts stehlen. Dieser verteidigte ihn mit Gewalt: Er fesselte einen der Diebe, sperrte ihn in einen Keller und schoss mit Schrot auf den Komplizen.

Ein Bauernhof in Niedermuhlern BE, auf dem THC-Hanf angebaut wurde, wurde 2016 von Hanfdieben heimgesucht.

Zwei Diebe hatten es auf den Drogen-Hanf abgesehen, den ein Bauer aus Niedermuhlern BE auf seinem Grundstück anbaute. Nachts versuchten sie, diesen zu stehlen – doch das Vorhaben endete im Fiasko. Der Landwirt verteidigte seinen Hanf mit Schrot und Gewalt. Er fesselte einen der Diebe mit Kabelbinder und sperrte ihn mehrere Stunden in einem Keller ein. Dort wurde der gefesselte Mann nach eigenen Angaben mit einem Baseballschläger geschlagen, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Die Komplizen des eingesperrten Diebes versuchten, ihn noch am gleichen Abend zu befreien. So kam es zu filmreifen Szenen. Einer der Diebe bedrohte den Landwirten mit einer Mistgabel und bohrte ihm diese durch die Hand. Daraufhin schoss der Bauer mit Bleischrot in Richtung der Angreifer.