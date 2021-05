Uznach SG - Hanfplantage fängt Feuer – über 100’000 Franken Sachschaden

Am Samstag, 22. Mai, ist ein Brand in einer Industriehalle an der Zürcherstrasse in Uznach ausgebrochen. Das Feuer muss sich vor 9.30 Uhr entfacht haben, da dann die Meldung bei der Feuerwehr einging. Ein rund 30x30 Meter umfassender Kubus, in dem mehrere tausend Hanfsetzlinge wuchsen, sei zusammengebrochen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Es sei zu einer massiven Rauchentwicklung in der Halle gekommen und der Sachschaden übersteige die Marke von 100’000 Franken.