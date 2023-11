Hangxiety: Darum macht dich Alkohol im Alter immer ängstlicher  

Nach einer durchzechten Nacht läuft bei dir das Gedankenkarussell? Szenen der letzten Nacht kommen immer wieder zurück, lassen dich am nächsten Tag nicht in Frieden. Dieses oft mit Stress und Angst einhergehende Gefühl hat einen Namen: Hangxiety (auf Deutsch etwa: Katerangst).

Grosser Kater wegen geringerer Muskelmasse

Das liege laut der Expertin auch daran, dass du, je älter du wirst, eher an Muskelmasse verlierst. «Erwachsene neigen dazu, im Alter weniger Muskelmasse zu haben, was dazu führt, dass der Körper insgesamt weniger Wasser enthält, um die Auswirkungen des Alkohols zu verdünnen», sagt Wilder. Der Alkohol kann dann nicht mehr so schnell wie in deinen jungen Jahren verarbeitet werden.

Entspannungschemikalien werden weniger

Leberfunktion lässt nach

Auch deine Leber funktioniert, je älter du wirst, schlechter. Dazu erklärt Joshua New, klinischer Leiter einer Entzugseinrichtung in Texas, USA, der Zeitung: «Die Fähigkeit der Leber, den Körper zu entgiften und von Giftstoffen zu befreien, wird weniger effizient. Das kann im Alter zu akuteren Entzugserscheinungen wie Angstzuständen beitragen.» Eine Kombination aus all diesen Veränderungen in deinem Körper führt also zu mehr Ängstlichkeit beim Katern.