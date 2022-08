«Princess Charming»-Star: Hanna Sökeland ziert als erste lesbische Frau das «Playboy»-Cover

Das gab es in 50 Jahren «Playboy»-Geschichte noch nie: Als erste offen lesbische Frau lässt der «Princess Charming»-Star die Hüllen fallen und will damit ein klares Zeichen setzen.

Hanna Sökeland sieht sich nicht als klassisches Covergirl des «Playboy», sondern eher als Zeichen, dass das Männermagazin auch divers sein kann. Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland September 2022

Darum gehts Hanna Sökeland hat in der TV-Show «Princess Charming» ihre grosse Liebe gesucht und in Jessica gefunden.

Nun lässt sie die Hüllen für den deutschen Playboy fallen – als erste lesbische Frau in der Geschichte des Magazins.

Mit den Bildern will die 28-Jährige «ein Zeichen für Gleichberechtigung und mehr Diversität setzen».

In der Datingshow «Princess Charming» suchte Hanna Sökeland kürzlich nach der grossen Liebe. Aus insgesamt 19 Frauen fand die 28-Jährige letztendlich ihre Mrs. Right in Kandidatin Jessica. Nun, wenige Tage nach dem grossen TV-Finale, überrascht die Deutsche ihre Fans mit einem besonderen Schritt: Sie liess die Hüllen für die aktuelle «Playboy»-Ausgabe fallen und ziert den Titel des Magazins – als erste, offen lesbische Frau!

Mit diesem Cover will Hanna etwas bewegen und «ein Zeichen für Gleichberechtigung und mehr Diversität setzen», wie sie im Interview mit der «Bild» verrät. Sie selbst sei bereits mehrfach in Situationen gekommen, in der sie oder ihre Beziehung nicht akzeptiert oder ernst genommen worden sei. «Wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel in einem Club feiern war und wir uns geküsst haben, kamen Sprüche von Männern wie: ‹Kann ich mitmachen?›. Das würden sie niemals bei einer Frau machen, wenn der Freund daneben steht. Es ist schwierig, damit umzugehen. Denn egal, was man dann sagt oder macht, es ändert sich nicht viel.»

1 / 3 Eine lesbische Frau auf dem Cover gabs in 50-jähriger Magazin-Geschichte bis jetzt noch nicht. Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland September 2022 Die Bilder im Männermagazin hätte Hanna stets als «sehr ästhetisch» empfunden. Zudem hätte sie durch das Shooting die Möglichkeit erhalten, ihre feminine Seite noch besser kennen zu lernen. Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland September 2022 Auch ihre Tattoos – die allesamt eine Bedeutung haben – wurden bei den lasziven Bildern in Szene gesetzt. Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland September 2022

Den «Playboy» fand Hanna immer «sehr ästhetisch»

Die Entscheidung, für das Männermagazin blank zu ziehen, sei ihr nicht schwer gefallen. «Warum soll ich als lesbische Frau nicht auf dem Playboy-Titel sein?», meint die Reality-Darstellerin. Weiter sagt sie: «Zudem habe ich den ‹Playboy› immer als sehr ästhetisch empfunden und ich wollte meine feminine Seite noch besser kennen lernen.»

Könntest du dir vorstellen, Erotikbilder von dir machen zu lassen? Ja, warum nicht? Hab ich eh schon. Nein, das wäre mir unwohl.

Auf den erotischen Bildern wurde auch Hannas Tätowierung in Szene gesetzt. «Ich habe es mir mit 18 Jahren stechen lassen. Das Tattoo und auch den Song ‹We found love› von Rihanna verbinde ich mit meiner damaligen Freundin und der Zeit, die wir zusammen erlebt haben», erklärt sie. «All meine Tätowierungen haben eine Geschichte und ich verbinde mit ihnen Momente in meinem Leben, aus denen ich viel gelernt habe. Zu jedem Tattoo gehören besondere Menschen, die mir wichtig sind.» Ob nun auch für ihre Auserwählte bald ein Motiv dazu kommt, bleibt abzuwarten, doch klar ist: «Ich habe in der Show Gefühle für Jessi aufgebaut.»