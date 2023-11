Hans Meiser mit 77 Jahren gestorben

Der legendäre Fernseh- und Radiomoderator Hans Meiser ist tot. Wie sein aktueller Sender Radio Wellenrausch auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, starb die TV-Legende im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen. Meiser hinterlasse eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.

Meiser galt im deutschen Privatfernsehen als Mann der ersten Stunde. Nach ersten Gehversuchen im Hörfunk beim Süddeutschen Rundfunk, Südwestfunk und Radio Luxemburg wechselte der gebürtige Niedersachse 1984 zum damaligen RTL plus und war dort bis 1992 Anchorman der Nachrichtensendungen «7 vor 7» und «RTL aktuell». Meiser wurde in dieser Zeit öffentlich harsch kritisiert, als er bei der Geiselnahme von Gladbeck als erster Journalist mit den Tätern in der belagerten Bankfiliale telefonierte und das Interview anschliessend gesendet wurde.