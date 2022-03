Hans-Ueli Rihs übernimmt Young Boys – Meister bleibt in Schweizer Händen

Super-League-Club freut sich : Hans-Ueli Rihs übernimmt Young Boys – der Meister bleibt in Schweizer Händen

Hans-Ueli Rihs hat die Anteile der Nachkommen seines 2018 verstorbenen Bruders Andy Rihs übernommen. Damit soll die langfristige Kontinuität gesichert werden.

Kontinuität und Vertrauen

Zuletzt gab es eine Pleite gegen Servette

Damit verkündet der noch amtierende Schweizer Meister freudige Nachrichten. Nachrichten, die der Club gebrauchen kann. So steckt YB derzeit in der Krise. In dieser Woche gab es eine Pleite gegen Servette, auch zuvor konnten die Berner nur selten überzeugen. Am Samstag treten die Young Boys um 18 Uhr gegen Luzern an.