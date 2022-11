Bundesratskandidat Hans-Ueli Vogt habe Chancen, sagt Politologe Claude Longchamp

Die SP indessen hat die Geschlechterfrage geklärt: Sie will nur Frauen als Kandidierende zulassen. Fraktionschef Roger Nordmann sei erleichtert gewesen, schätzt Longchamp.

Die SVP hat am Freitagnachmittag ihre beiden Kandidaten nominiert: den Zürcher Rechtsprofessor und Ex-Nationalrat Hans-Ueli Vogt sowie den Berner Nationalrat Albert Rösti.

Vogt wäre nicht der erste homosexuelle Bundesrat, aber der erste bekennende und der erste seit langem. Für die SVP wäre das kein Prestigegewinn, denn ihre Wählerschaft ist in weiten Teilen homophob. Sie sucht dieses Thema nicht. Kulturell will sie nur das Thema Ausländer besetzen, ansonsten Wirtschaftsfragen. Vogt war die logische Wahl, weil es nicht zwei Berner sein konnten. Damit hätte man die Zürcher zu fest brüskiert.

Rösti startet als Favorit, doch er hat ein paar Schwächen. Die vielen Ämtli, gerade im Energiebereich, mit denen er Linke abstösst. Und die «Weltwoche»-Kampagne schwächt ihn im eigenen Lager. Vogt könnte als Aussenseiter einige Sympathie- und Kalkül-Stimmen bekommen. Und falls die unheilige Allianz stark ist, könnte es für ihn reichen. Was ihn allerdings bei den Bürgerlichen unbeliebt macht: Er war Mitdenker beim Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative.

Ich hatte den Eindruck, dass Roger Nordmann erleichtert war. Er war sicher erfreut, dass es so herausgekommen ist und der Entscheid der Fraktion so eindeutig war. Sechs Gegenstimmen sind nicht sehr viel. Daniel Jositsch hat einen weniger entspannten Eindruck gemacht. Aber er hat die wichtigste Aussage gemacht: Er akzeptiere den Entscheid. Damit ist klar, dass er nicht kandidiert.

Das glaube ich nicht. Eva Herzog und Evi Allemann sind beide eingemittet. Herzog weicht in der Steuerpolitik von der Parteilinie ab, Allemann bei der Flugzeugbeschaffung. Es müsste schon zweimal der Name der Ex-Marxistin Elisabeth Baume-Schneider auf dem Ticket stehen, damit Jositsch als Sprengkandidat Chancen hätte.

Man muss sehen, dass so eine Wahl immer auch ein Kraftakt ist und Spuren hinterlässt im System und im Bundesrat. Es war jedes Mal ein Riesenkampf, wieder Ordnung hineinzubringen. Das war nach der Wahl von Francis Matthey 1993 so, obwohl er die Wahl nicht angenommen hat. Und das war nach der Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf so.