SVP - Hans-Ueli Vogt tritt als Nationalrat zurück

Seit sechs Jahren sass Hans-Ueli Vogt für die SVP ZH im Nationalrat. Ende dieses Jahres ist Schluss damit, wie er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt. «Ich habe entschieden, als Nationalrat per Ende Jahr zurückzutreten.» Vor zwei Jahren, als er 50 wurde, habe er sich mehr und mehr gefragt, was er mit der Zeit machen will. Ihm sei bewusst geworden, «dass ich mich auf das konzentrieren möchte, was meine Stärken sind», so der Zürcher.