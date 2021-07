Berner Kunstmuseum - Hansjörg Wyss spendet 30 Millionen Franken – unter einer Bedingung

Wyss ist schon seit längerem Gönner des Kunstmuseums in Bern und spendete bereits 20 Millionen Franken.

Mit dem Projekt «Zukunft Kunstmuseum Bern» hat die Stadt Bern Grosses vor: Die Stadt erhält ein neues Kunstmuseum. Der Altbau an der Hodlerstrasse muss dringend saniert werden – bei starkem Regen tropft es ins Gebäude und bildet Pfützen, wie die « Berner Zeitung » berichtet.

Möglich macht das Vorhaben unter anderem der in den USA lebende Schweizer Milliardär Hanjörg Wyss. 25 Millionen erhält das Kunstmuseum Bern, fünf Millionen die Stadt Bern, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Bereits vor vier Jahren hatte Wyss Interesse an dem Projekt gezeigt – und sogar seine Investition von 20 auf 25 Millionen Franken erhöht.