«Unbegreiflich»: Happening oder Post-Corona-Syndrom? Experten erklären den Mega-Stau

Darum gehts Am Karfreitag wurde der Stau vor dem Gotthard zeitweise 22 Kilometer lang.

Das war so prognostiziert worden – aber das hatte offenbar die Reisenden von der Fahrt mit dem Auto in den Süden nicht abgehalten.

Verkehrsexperten führen das Verhalten auf einen starken Drang nach Sonne oder schlicht auf Sturheit zurück.

Zudem werde der Stau für manche zum Event.

Der Stau vor dem Gotthard nimmt kein Ende. In der Nacht auf Karfreitag wuchs die Schlange auf 16 Kilometer an und erreichte am Nachmittag 22 Kilometer. Das löst Kopfschütteln aus. «Nicht begreifen» können zahlreiche Leserinnen und Leser die Reisenden, die Stunden vor dem Gotthard stehen. «Völlig plemplem und das jedes Jahr wieder. Wie kann man sich das nur antun?», schreibt Leser N. Onsens. Xlio schreibt, dass es jedes Jahr das Gleiche sei. «Wundert mich, dass sich Menschen dies antun.»

Hutzleputz witzelt: «Was ist daran so faszinierend vor dem Gotthard im Stau zu stehen? Treffen sich da immer die Gleichen, um ein Schwätzchen zu halten? Habe ich nie verstanden.» hahahihi spottet: «Haha, die einen stehen auf Stauferien. Selber schuld.»

«Post-Corona-Symptom»

Selbst Verkehrsexperten wundern sich, warum der kilometerlange Stau so viele Autofahrende nicht von der Reise in den Süden abschreckt. Vor zwei Tagen hätten sie diese Frage im Vorstand diskutiert, sagt Daniel Menzi, Kommunikationsverantwortlicher beim Verband Swissdrive. Wohl sei das Verhalten auf ein Post-Corona-Symptom zurückzuführen. «Wir vermuten, dass die Leute nach der Corona-Zeit auf Biegen und Brechen eine Umgebungsveränderung haben wollen.»

Eine weitere mögliche Rolle spielen laut Menzi Corona-Massnahmen, die in gewissen Ländern noch gelten. «Um diese zu umgehen, bleiben einige Ferienhungrige in der Schweiz, fahren aber so weit in den Süden wie möglich, also ins Tessin.»

Das Warten im Stau erleben nicht alle Reisenden als Qual. Er fahre trotzdem ins Tessin, sagte ein Zürcher kürzlich. «Dann kann ich im Stau gemütlich etwas rumstehen.» Damit bestätigt sich auch eine Vermutung von Daniel Menzi. «Für manche Reisende ist es auch ein Happening, im Stau zu stehen.» Es mache ihnen Spass, bei einem Sandwich mit den Reisenden vor und hinter ihnen zu plaudern.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW): «Der Mega-Stau hat für manche Lenkerinnen und Lenker Eventcharakter.» So sei das lange Warten zwar unangenehm, bleibe Reisenden am Schluss aber als Abenteuer in Erinnerung. «Sie erzählen anderen dann gerne von diesem Erlebnis.»

«Glaubten, sie wären die Einzigen»

Die Verkehrsexperten gehen zudem davon aus, dass dem Verhalten auch eine gewisse Sturheit vorausgeht. Im Vordergrund steht laut Sauter-Servaes bei der Autonutzung trotz Riesen-Ferienstau, dass das private Besitzauto als alternativlos bei der Verkehrsmittelwahl wahrgenommen wird. «Es ist gefühlt billiger, bietet die Sicherheit und Flexibilität eines persönlichen rollenden Wohnzimmers und vereinfacht die Reiseplanung.» Insofern sei es bequemer, diese Routine fortzuführen. «Das Ärgernis Stau reicht angesichts der genannten Vorzüge der ‹Rennreiselimousine› nicht aus, um die genannten Reiseroutinen zu brechen.»

Am Mittwoch prognostizierte Viasuisse, dass die Blechlawine aus Feriengästen, die Richtung Süden fahren, diese Ostern bis zu 20 Kilometer lang werden könnte. Am Karfreitag übertrafen die Reisenden die Prognose. «Viele Leute dachten sich, dass der grosse Stau am Gründonnerstagabend vorbei gewesen sei, und glaubten, sie seien als einzige frühmorgens losgefahren», sagt Verkehrspsychologe Urs Gerhard. Zudem sei der Drang nach Sonne grösser als die Befürchtung, ein paar Stunden der Ferien im Stau zu verlieren. «Hat man die Ferien mit dem Auto schon Tage voraus geplant, bringt einen auch ein Mega-Stau nicht zum Umkehren.»