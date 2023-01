Höhle der Löwen: Happige Vorwürfe gegen Investoren

Sein Unternehmen Finelli bietet qualitativ hochwertige Kleidungsstücke zu einem niedrigen Preis an.

Fünf Investorinnen und Investoren hören und sehen sich in der Sendung «Höhle der Löwen» die Ideen junger Unternehmerinnen und Unternehmer an.

Die Sendung «Höhle der Löwen» auf dem CH-Media-Sender 3+ ist die Schweizer Version des erfolgreichen Konzepts, das in den Vereinigten Staaten unter dem Namen «Shark Tank» bekannt ist. In der Sendung haben Kandidatinnen und Kandidaten drei Minuten Zeit, um sich Investments von den vermögenden Jury-Mitgliedern zu sichern.

Khawar Awan konnte in der Sendung alle fünf Investoren von seiner Idee eines Modelabels überzeugen. Doch eine Vielzahl der Deals sollen nach dem TV-Auftritt gar nicht mehr zustande kommen. In der Start-Up-Szene spreche man von rund der Hälfte aller Deals, die in der Sendung zwar zustande kämen, hinter der Kamera dann aber versandeten. Joël Steiger, Leiter PR Entertainment sagt dazu gegenüber dem «Blick»: «Es sind weniger Deals, die final nicht zustande kommen.» Eine konkrete Zahl nennt er aber nicht.