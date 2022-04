Vierter Geburtstag : Happy Birthday, Prinz Louis! So herzig sind die neuen Fotos des kleinen Royals

Prinz Louis feiert seinen vierten Geburtstag. Der Urenkel der Queen steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge. Zu seinem Ehrentag entzückt Louis die Royal-Fans mit neuen Fotos.

The Duchess of Cambridge

The Duchess of Cambridge

Die nun veröffentlichten Aufnahmen zeigen den jungen Royal am Strand an der Küste von Norfolk.

The Duchess of Cambridge

Prinz Louis feiert am Samstag seinen vierten Geburstag.

Happy Birthday, Prince Louis Arthur Charles of Cambridge! Der jüngste Sohn von Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) feiert seinen vierten Geburtstag. Zu diesem freudigen Anlass hat das Königshaus neue Bilder des jungen Royals veröffentlicht. Sie zeigen den Urenkel der Queen (96) bei einem Ausflug an den Strand und mit einem Cricketball in der Hand.